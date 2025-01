Virtus Bologna, Luca Baraldi fuori dal Cda: le parole di Zanetti

Luca Baraldi non sarà più l'amministratore delegato della Virtus Bologna. Termina il sodalizio fra il manager e mister Segafredo, dopo le dimissioni del consiglio d'amministrazione che, però, ha detto Zanetti in una conferenza stampa, non prefigurano un passo indietro. "Probabilmente - ha detto - non ci sarà più il dottor Baraldi nel prossimo consiglio: anzi non è dottore, il signor Baraldi. E' bene portare una ventata d'aria fresca a questa società. Io col signor Baraldi ho un sodalizio sportivo nato con il Bologna calcio e proseguito con il ciclismo e il basket. E' sempre stato un uomo di mia fiducia, abbiamo vinto tanti trofei e portato la Virtus in alto. Non posso che ringraziarlo, ma come tutte le cose, a un certo punto finiscono. Ieri io e i miei colleghi consiglieri abbiamo dato le dimissioni. In questa maniera faremo un'assemblea a breve e si eleggeranno nuovi consiglieri".