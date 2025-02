Basket, la Derthona perde Strautins: c'è lesione del crociato

Dopo il brutto infortunio rimediato a Trieste, ecco la notizia peggiore per Arturs Strautin e per la Derthona. L'ala lettone si è lesionato il crociato e la sua stagione è finita in anticipo. Lo stesso club ha reso noto le condizioni del cestista tramite questo comunicato ufficiale: "A seguito del risultato dell'esame Rnm cui è stato sottoposto nella giornata di ieri il giocatore Arturs Strautins, si è evidenziata una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in seguito all'infortunio occorso nell'ultima partita di campionato a Trieste. Verranno effettuati ulteriori accertamenti presso il centro ortopedico di riferimento onde procedere ad adeguato trattamento. Vengono stimati tempi di recupero che vanno oltre il termine della stagione sportiva corrente".

