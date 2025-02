L’Italian Heritage Night accende il Barclays Center: l'Italia all'evento Nba

Il Barclays Center si è trasformato nel cuore dell’italianità in occasione della Italian Heritage Night. Durante la partita Brooklyn Nets vs. Houston Rockets, oltre 400 italiani hanno gremito gli spalti, contribuendo a creare un’atmosfera unica, tra passione sportiva e orgoglio nazionale.

L’evento organizzato IBBL in collaborazione con ilNewyorkese, il riferimento della comunità italiana di New York si è svolto alla presenza del Console Generale di New York Fabrizio di Michele, che ha partecipato anche al torneo della mattina schierando una squadra del Consolato Italiano.

L’evento ha preso il via con un’entusiasmante partita tra le varie squadre della comunità italiana di New York, che ha visto in campo realtà di grande rilievo, oltre il Consolato e ilNewyorkese c’erano Figo Gelato, Columbus citizen Foundation, Carini Group, AIRI (Associazione dei Ricercatori Italiani), Bindi. Alla fine, a trionfare è stata la squadra di CCF, in una competizione che ha esaltato il valore dello sport come strumento di aggregazione e networking.

Davide Ippolito, fondatore de ilNewyorkese e promotore dell’iniziativa assieme alla IBBL - Italian Basketball Brand League, ha sottolineato l’importanza della manifestazione, dichiarando: “Questo evento è in costante crescita. Sogniamo il giorno in cui potremo riempire l’intero Barclays Center di italiani per creare una serata unica. New York è il centro dell’eccellenza italiana e questa celebrazione dell’italianità rappresenta anche una grande opportunità di visibilità per i brand e per il networking, che sempre più organizzazioni stanno comprendendo e sposando.”

Alla serata hanno partecipato numerosi personaggi illustri, tra cui il batterista dei Ramones, e l’ex giocatore dell’Olimpia Milano, attuale coach NBA, Kyle Hines. Dall’Italia è arrivato direttamente Maurizio Pimpinella, presidente dell’Associazione Italiana Pagamenti Elettronici, in campo con la maglia de ilNewyorkese assieme a Emanuele Scamardella, Don Luigi Portarulo e Giovanni Fumu.

Simone Barazzotto, fondatore della IBBL, ha evidenziato come questa quinta edizione dell’Italian Heritage Night abbia segnato un punto di svolta: “Quest’anno l’evento è stato ancora più grande e importante. La partnership con ilNewyorkese rappresenta un tassello fondamentale per il futuro, e siamo certi che questa manifestazione diventerà uno degli appuntamenti più significativi per la comunità italiana negli Stati Uniti.”