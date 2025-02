Sport alla Casa Bianca: dall'amore di Obama per il basket alla passione per il rugby di Bush

John Fitzgerald Kennedy e la sua passione per la vela da piccolo, ma anche per il baseball e il golf, sport che stava praticando la mattina dell’invasione della Baia dei Porci. Sì, proprio nel Burning Tree Club di Bethesda, nel Maryland, che annoverava tra i suoi soci anche Franklin D. Roosevelt e Gerald Ford. E poi Nixon, che proprio grazie al ping pong ha dato il via a un periodo di distensione politica tra Cina e Stati Uniti, passando per George W. Bush, che già giocava nella squadra di rugby a Yale. Senza dimenticare l’amore sconfinato di Barack Obama per il basket, tanto da fargli organizzare proprio alla Casa Bianca una partita con LeBron James, Derrick Rose e Magic Johnson (con Kobe Bryant infortunato e Bill Russell a fare da spettatori) in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Sportivi che negli anni sono diventati sempre più influenti: da LeBron James a Megan Rapinoe, sono loro i veicoli di battaglie sociali e politiche, a cui i presidenti devono dare ascolto. Tante storie e aneddoti raccontati da Valentina Clemente e Dario Ricci nel libro "Touchdown Mr President!" Sport e Politica alla Casa Bianca edito da Lab DFG Lo Sport tra le righe.