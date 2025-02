Insulti razzisti, due anni di daspo alla mamma-tifosa: nessuna squalifica per la giocatrice

RIMINI - La Questura di Rimini la disposto il Daspo e ha deciso di allontanare per due anni la mamma razzista protagonista degli insulti nei confronti di una giocatrice durante la partita di basket Happy Basket Rimini-Nuova Virtus Cesena . La decisione - presa dal questore Olimpia Abbate - terrà la responsabile dell’aggressione verbale e dei discriminanti insulti lontana da ogni impianto sportivo per i prossimi due anni.

Il giudice sportivo della Fip assolve la giocatrice

Il giudice sportivo della Fip Emilia Romagna ha deciso di non squalificare la giocatrice che aveva istintivamente reagito alle offese “trattandosi di reazione alla grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista, proferita nei suoi confronti dalla medesima sostenitrice”. Il dispositivo del giudice sportivo si è limitato a evidenziare una semplice “deplorazione per comportamento non regolamentare espresso in modo plateale per aver lasciato il campo di gioco ed essersi diretta verso una sostenitrice della squadra avversaria senza ulteriori conseguenze (fatto che ne comportava l’espulsione), con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 21/4a R.G., trattandosi di reazione alla grave offesa”.