NBA: David esordio e infortunio con i Dallas Mavericks

Esordio non senza problemi per Anthony Davis ; il neo giocatore di Dallas al debutto con la maglia dei Mavericks ha dominato prima di uscire per un infortunio nel match vinto 116-105 contro gli Houston Rockets .

Nella ripresa ha però subito un infortunio senza contatto alla zona dell’inguine,basso addome, tornando negli spogliatoi senza più rientrare in campo. Ha dichiarato: "Ho sentito un irrigidimento, ma non è niente di serio".

Nel terzo quarto arriva lo stop, effettuando uno scivolamento difensivo, Davis si è improvvisamente accasciato a terra tenendosi la parte bassa del corpo, nella zona dell’inguine e del basso addome che lo ha costretto a saltare le ultime cinque partite.

Davis è immediatamente rientrato negli spogliatoi senza più tornare neanche in panchina per assistere alla vittoria per 116-105 dei suoi compagni di squadra.

"L’infortunio non è serio. Dopo il dolore che ho sentito, ho cercato di rilassarmi. Sentivo degli spasmi nella zona del quadricipite, ma con i trattamenti si è risolto. Sto bene. Questa città sta passando in una tempesta di emozioni. Voglio aiutare la squadra, voglio far sapere ai tifosi che giocatore hanno acquisito. Sono molto motivato, sapendo che posizione occupiamo dopo la vittoria. Non dico che vinceremo ogni giorno, ma continuando con questo passo possiamo costruire grandi cose", ha dichiarato Davis.

Nella sera New York invece ha brillato con la stella Jayson Tatum, che con 40 punti messi a segno ha trascinato i Boston Celtics al successo contro i Knicks 131-104. Questa vittoria permette ai Celtics di rimanere secondi nella Eastern Conference del campionato Nba, dietro a Cleveland.