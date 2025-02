Nba, Oklahoma cade dopo 7 successi di fila. Powell trascina i Clippers

Nella notte italiana di Nba è andato in scena l'ultimo turno prima della sosta per l'All Star Weekend e a fare scalpore è la sconfitta a sorpresa degli Oklahoma City Thunder per mano dei Minnesota Timberwolves (116-101). Dopo sette vittorie di fila, i capolista a Ovest incassano una sconfitta che brucia nella corsa al primo posto con Cleveland. Per gli Wolves il migliore è senza dubbio Naz Reid con 27 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Cade anche Miami nel match contro Dallas per 118-113, Exum il migliore per i Mavs con 27 punti mentre non bastano i 40 di Herro agli Heat.