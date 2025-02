All- Star Game NBA: Kyrie Irving guida la squadra alla vittoria

Kyrie Irving è emerso come una figura centrale, guidando il Team OGs a un trionfo clamoroso in un evento in stile torneo, organizzato per coinvolgere e rendere interessante l'evento soprattutto per gli spettatori.

Il 2025 NBA All-Star Game ha segnato una deviazione dalla tradizione, affrontando una nuova struttura di torneo a quattro squadre progettata per accendere lo spirito competitivo tra i migliori della lega.

La partita

Kyrie Irving si è trovato allineato con il leggendario Shaquille O’Neal come parte della formidabile del “Team OGs”, insieme a giocatori importanti come LeBron James, Jaylen Brown e Stephen Curry.

Durante tuttta la durata torneo, Kyrie Irving ha mostrato la sua inconfondibile finezza e abilità in campo, svolgendo giocate con precisione e stile.

Nella sfida delle semifinali contro i Rising Stars, il Team OGs ha conquistato una vittoria sudata per 42-35, con Irving che ha contribuito con 4 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e 2 rubate.

Le dichiarazioni di Irving

Irving ha dichiarato: "In mezzo a questa nuova generazione di campioni mi sento un po' come l'ultimo dei mohicani",.

Ha proseguito parlando del trofeo: "Ho chiesto ai ragazzi di potermi portare a casa il trofeo. Lo vedo come una responsabilità, che io ricevo dalle mani di altri e che ad altri dovrò poi affidare. Ce lo davvero siamo meritati, è stato davvero meritato. Ma il trofeo viene a casa con me, perché con questa nuova generazione di giocatori io mi sento davvero un po' come l'ultimo dei mohicani".

Inoltre durante l’All-Star Game di San Francisco, Irving ha rivelato che sta valutando diverse possibilità per ottenere il permesso per rappresentare il suo paese nativo, l’Australia, nelle prossime competizioni internazionali: "Stiamo procedendo proprio ora, cercando di capire quale sia la strada migliore per rendermi idoneo. Ci sono molti documenti da fare", ha dichiarato.