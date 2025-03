Champions League, terza vittoria di fila per Reggio Emilia: Venezia saluta l'Eurocup

Seconda vittoria per Reggio Emilia nel Round of 16 di Champions League. I ragazzi di coach Priftis battono al PalaBigi gli spagnoli del Baxi Manresa, nella terza giornata del gruppo K con il punteggio di 85-70. Decisivi i 19 punti di Barford e Cheatham Jr. L'Unahotels resta pienamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Tra una settimana inizierà il girone di ritorno, con il match casalingo contro il Tenerife (all'andata gli spagnoli si imposero 91-69).