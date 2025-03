Basket, coach Valli: “Napoli merita la Serie A, non possiamo distrarci”

Tutto e il contrario di tutto. Potrebbe essere il titolo di una commedia di Eduardo che degli eccessi, al rialzo o al ribasso, di Napoli ben sapeva. A meritare la scena non sono però attori o teatranti ma i giocatori del Napolibasket che per riprendere fiato e non affogare nel vortice dell’ultimo posto della serie A si sono presi il lusso di superare la Virtus Bologna 93-88. Uno scalpo importante per la squadra allenata da Giorgio Valli, come lo era stato q