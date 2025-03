Eurolega, altro ko per la Virtus: la Stella Rossa vince per 88-52 

BELGRADO (Serbia) - Alla Stark Arena di Belgrado arriva la nona sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna che in Eurolega perde contro la Stella Rossa per 88-52. E’ stato un vero e proprio tonfo per la squadra di Ivanovic che va subito sotto è chiude il primo parziale con diciassette punti di svantaggio (28-17). Il quintetto bolognese non riesce più a riemergere: all’intervallo il distacco è di ventiquattro punti (51-27), alla fine del terzo quarto i serbi allungano ancora (69-37), il suono della sirena certifica il quarto ko consecutivo, la Virtus Bologna resta al penultimo posto.