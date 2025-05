Beve (quasi) solo latte, vive per i suoi cavalli e con i suoi atteggiamenti fuori e dentro il campo si è guadagnato alla grande il soprannome di Joker. Che sia quello interpretato da Jack Nicholson, Joaquin Phoenix o Heath Ledger poco importa. Nikola Jokić, stella serba dei Denver Nuggets campioni del 2023, è un personaggio di quelli autentici, difficili anche da descrivere in un solo articolo. Forse anche per questo il campione ha deciso di raccontarsi in un libr