Basket, Trapani vola in semifinale: vincono anche Milano e Brescia

Play off, le altre partite

Passo in avanti per l’EA7 Emporio Armani che batte nettamente l'Aquila Basket Trento per 107-79. Al Forum di Assago il quintetto milanese si impone grazie alla prestazione superlativa di Shields e Brooks portandosi sul due a uno: sabato sera Gara-4 sempre in casa di Milano. Si porta avanti anche Brescia che vince in trasferta contro Trieste per 80-70: lombardi avanti nella serie per due a uno, sabato si replica ancora in territorio giuliano. Venerdì sera il Venezia proverà a tornare in corsa dopo aver perso le prime due partite della serie contro la Virtus Bologna.