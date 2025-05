Playoff basket: è sempre Bologna-Milano, per la prima volta in semifinale

Virtus Bologna contro Olimpia Milano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il testa a testa tra le due big assolute del nostro campionato è ormai una costante dei playoff di basket di Serie A. Una continua prova di forza tra le due società più forti e strutturate della pallacanestro italiana, che però stavolta si ritrovano prima del tempo. Con la serie che inizierà sabato 31, saranno cinque le edizioni consecutive dei playoff in cui si ritrovano Virtus e Olimpia. La differenza, però, è che questa volta il testa a testa arriva in semoifinale, mentre nelle precedenti quattro edizioni si trattava della serie scudetto. Tutta “colpa” del ritardo in classifica di Milano, che però ai playoff ha già cambiato marcia.

Playoff basket, il cambio di marcia di Milano contro Trento

Un cambio di ritmo sicuramente prevedibile, quello degli uomini di coach Messina, dato che ora si alza davvero la posta in gioco. Eppure, la serie contro la combattiva Trento non è certo stata semplice, nonostante il colpo in trasferta in gara-1 avesse già indirizzato la contesa. Basti pensare alla decisiva gara-4, dove la Dolomiti Energia ha accarezzato il sogno di sbancare il Forum, salvo poi cedere sulla distanza ai padroni di casa. Sotto nel punteggio fino a metà quarto periodo, Milano ha vinto lo sprint finale grazie alle sue stelle, decisive tanto in difesa quanto in attacco.

Bologna, quanta fatica col Venezia

Ancora più complicato, e un po’ a sorpresa, il percorso della Virtus Bologna, che contro Venezia ha dato vita a una serie memorabile. Un testa a testa infinito, risolto solo da una gara-5 al cardiopalma. Nessuna delle due formazioni, infatti, è riuscita a strappare il fattore campo all’avversaria, rimandando tutto alla partita decisiva. Anche alla Segafredo Arena si è giocata una partita punto a punto, con i lagunari che hanno tenuto testa egregiamente ai ben più quotati avversari. Le Vu Nere, alla fine, sono emerse vincitrici grazie agli uomini d’esperienza: l’infinito Daniel Hackett ma soprattutto un inaspettato Toko Shengelia, che da infortunato ha dato la scossa ai suoi con sette punti in appena tre minuti giocati. La Virtus appare forse più stanca, oltre a scontare un roster storicamente meno profondo dell’Olimpia, ma l’impresa contro Venezia può dare nuova linfa alla squadra di coach Ivanovic.

L’altra parte del tabellone: Trapani e Brescia inseguono un sogno

Le semifinali dei playoff di basket, però, inizieranno venerdì 30 maggio con gara-1 tra Trapani e Brescia. Un’occasione ghiottissima per entrambe le squadre, che vedono la possibilità di arrivare per la prima volta in finale scudetto. Sui siciliani si è detto tanto: dopo una stagione regolare da protagonisti assoluti, il secco 3-0 rifilato a Reggio Emilia non fa altro che rilanciare le ambizioni degli uomini di coach Repesa. Dall’altra parte, Brescia è alla terza partecipazione ai playoff negli ultimi quattro anni: lo scorso anno la Germani si fermò proprio in semifinale contro Milano, e ora proverà a fare un passo in più. Da un lato le due superpotenze, dall’altro due mine vaganti con un grande sogno nel mirino: i playoff entrano nel vivo, lo spettacolo è assicurato.