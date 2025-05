"Livorno a Due": la prima docuserie sul basket di Livorno in esclusiva su Prime Video dal 6 giugno

"Livorno a due", la serie

La serie racchiude 160 interviste, 10 mesi di riprese, oltre 30 partite filmate, allenamenti, trasferte delle due squadre livornesi e più di 20 ore di materiale d’archivio visionato per la selezione. Un lavoro immane che finalmente potrà incontrare il pubblico di tutta l’Italia. “Abbiamo vissuto la passione che i livornesi hanno per lo sport in generale e per il basket, vivendo per più di tre mesi nella loro città. La loro passione ed il modo in cui la vivono, era la parte fondamentale per il nostro racconto e così si è dimostrata. Dall’interno degli spogliatoi al Palamacchia fino ai fossi medicei del centro storico, la livornesità è stata al centro delle nostre giornate e ne ha influenzato la lavorazione. Questo crediamo sia stato il surplus che ci ha permesso di trasformare un’impresa in qualcosa di realmente e potenzialmente realizzabile” ha spiegato il regista Silvio Laccetti. Un viaggio che abbraccia quasi un secolo di storia, dagli anni ’30 fino ai giorni nostri. La docuserie esplora i momenti più iconici, le sfide memorabili e le vicende che hanno segnato la storia cestistica della città. La serie dedica ogni episodio a un periodo cruciale del basket livornese, offrendo uno sguardo profondo e appassionato sul legame indissolubile tra sport, cultura e identità cittadina. La narrazione prende vita a partire dalla stagione 2023-2024, che ha visto le due squadre lottare per tornare in Serie A2. Attraverso un racconto che unisce passato e presente, “Livorno a Due” non è solo la celebrazione di una rivalità sportiva, ma un viaggio nelle emozioni e nell’anima di una città che vive di pallacanestro. Un ruolo fondamentale riveste nella serie la musica. La colonna sonora, intitolata appunto Livorno a Due, di Pianista Indie, scritta da Fabio Falcone e Silvio Laccetti, è stata interpretata in due versioni differenti da Laura Laccetti e Pianista Indie. Un sottofondo che accompagna i 5 episodi e traghetta lo spettatore attraverso sonorità coerenti con le atmosfere della città. Livorno a Due è il primo caso in Italia in cui una docuserie, prima di sbarcare sulle piattaforme, è stata distribuita in sala. 20 appuntamenti con oltre 6.000 spettatori durante le 5 settimane di programmazione al Cinema 4 Mori di Livorno.

Pielle e Libertas, la rivalità

