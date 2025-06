Polonara, la dolcissima lettera della moglie Erika: "Ho bisogno di te..."

Una foto stretti stretti in ospedale. E un dolcissimo messaggi che emoziona tutti perché scritto dalla moglie, la compagna di vita, la mamma dei suoi due bambini. Tutto questo, su Instagram, lo ha pubblicato Erika Bufano , la moglie di Achille Polonara, il campione di basker della Virtus e della Nazionale che, a Bologna, sta combattendo contro la leucemia . Due anni fa aveva superato un cancro ai testicoli scoperto con un controllo antidoping, oggi un nuovo nemico da affrontare. Duro, durissimo. Ma Polonara non è solo: lo è nella sua camera d'ospedale , ma fuori a tifare per lui c'è il mondo dello sport e un paese intero.

Polonara, le parole della moglie dopo l'annuncio della leucemia

Scrive Erika Bufano: "Sono certa che supereremo anche questa battaglia. Tu sei una roccia, la mia roccia. Combatti come solo tu sai fare amore, con quel sorriso sempre stampato sulla faccia, la tua grinta e determinazione che ti hanno sempre contraddistinto. Ho bisogno di te per tutta la mia vita quindi mi raccomando coraggioso e paziente, ci lasceremo questo brutto periodo alle spalle. Ti amo immensamente". Polonara, papà di Vitoria e Achille jr (4 anni e 2 anni), ha risposto: "Tu sei la mia vita". Ed è proprio in nome di questa vita che Achille è pronto a fare di tutto per tornare presto dai suoi amori.