L'Olimpia Milano annuncia il ritorno di Poeta

Poeta, il ritorno nell’Olimpia Milano

"Come società abbiamo deciso di puntare su Peppe Poeta sia per il presente che per il futuro - sottolinea il coach Ettore Messina - con la convinzione di aver riportato all'Olimpia un allenatore e una persona di elevate qualità tecniche e umane”. Il tecnico ritorna a Milano dopo una stagione esaltante trascorsa a Brescia. ”Sono felice di tornare a lavorare in un club così prestigioso - sottolinea Giuseppe Poeta - questo club per me significa molto, sono orgoglioso e riconoscente della fiducia che coach Messina e la proprietà mi stanno accordando".