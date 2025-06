Virtus VGM Roma scatenata sul mercato: quattro colpi in due settimane per puntare alla Serie A2

ROMA - La Virtus GVM Roma 1960 non perde tempo e dimostra la sua voglia di crescere velocemente: il club guidato da Massimiliano Pasqualini ha messo a segno quattro colpi di spessore in appena due settimane, confermando con i fatti l’ambizione dichiarata di voler tornare ai vertici del basket nazionale, con l’obiettivo di centrare la promozione in Serie A2 già dalla prossima stagione.

I giocatori portati a Roma dal direttore sportivo Ivan Belletti per rinforzare la squadra sono profili che promettono di garantire a coach Marco Calvani esperienza e rendimento. L’ultimo acquisto in ordine di tempo, annunciato oggi dalla Virtus GVM Roma 1960, è Leonardo Battistini, ala/pivot di 198 cm, con tanta esperienza accumulata in Serie A2 e un passato recente alla Fortitudo Bologna. Un giocatore esperto, abituato a piazze importanti, che porta con sé fisicità e mentalità da veterano.

“Sono molto carico e pronto a iniziare questa nuova avventura. Condivido pienamente i valori che il Club vuole portare avanti - ha dichiarato Battistini - il progetto della società è affascinante e per me è un motivo d’orgoglio poterne fare parte. Ho parlato anche con il coach Calvani e non vedo l’ora di mettermi alla prova in un ambiente così stimolante. Sono un giocatore ambizioso e Roma è la sfida professionale che cercavo”.

Il primo annuncio è stato quello di Gianmarco Leggio, ala/centro classe 1994, reduce dai playoff di A2 con l’Urania Milano. Un innesto di solidità e versatilità sotto canestro, che ha firmato fino al 2027. A ruota è arrivata la firma di Daniele Toscano, altro classe '94, fresco vincitore della Coppa Italia LNP con Montecatini, dove è stato anche premiato MVP della finale: una garanzia per il reparto ali e un giocatore abituato a vincere.

Il terzo colpo in entrata è stato Giovanni Lenti, lungo toscano classe 1996 proveniente da Avellino, tra i migliori nel suo ruolo nella scorsa stagione con cifre di rilievo (oltre 14 punti e 9 rimbalzi di media) e pronto a recitare un ruolo centrale nel nuovo progetto della Virtus GVM Roma 1960.