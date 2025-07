Varese saluta Gray: firmata la risoluzione consensuale del contratto

VARESE - Dopo le indiscrezioni è arrivata l'ufficialità: Pallacanestro Varese ha reso noto che è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con Justin Gray. "Al giocatore vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso durante il periodo di permanenza a Varese e gli auguri per il prosieguo della sua carriera", si legge nella nota condivisa dalla società lombarda. Nell'ultima stagione l'ala statunitense ha collezionato 19 presenze con una media di 6.5 punti a partita e 0.9 rimbalzi per gara.

