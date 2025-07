Il bellissimo gesto di Pozzecco per Polonara: "Non so se sarà possibile, ma sogno..."

Gianmarco Pozzecco torna a parlare in vista degli Europei 2025 e lo fa in una lunga intervista concessa a Eurodevotion , dove racconta con sincerità il suo percorso, i dubbi sul futuro e il sogno, forse impossibile ma profondamente umano di portare Achille Polonara con sé, almeno nello staff, alla rassegna continentale in programma tra agosto e settembre. Il tecnico azzurro, in carica dal 2022, non ha nascosto che Eurobasket 2025 potrebbe essere la sua ultima avventura con l' Italia : "Se sarà la mia personalissima last dance con gli azzurri lo accetterò con grande tranquillità, ringraziando il mio Presidente per la straordinaria opportunità che mi ha dato. Quindi, il giorno in cui ritenesse corretto affidarsi ad altri, sarei estremamente sereno".

"Sento Achille ogni giorno. Sogno di averlo con me a Eurobasket"

Tra i passaggi più toccanti dell'intervista, quello dedicato a Achille Polonara, attualmente in cura a Valencia per la leucemia mieloide diagnosticata lo scorso 16 giugno, durante le semifinali Scudetto tra Virtus Bologna e Milano. Pozzecco, legatissimo al giocatore, ha rivelato di sentirlo quotidianamente: "Sento Achille ogni giorno e non so se sarà possibile, ma sogno di averlo nello staff tecnico agli Europei. Sarebbe una cosa bellissima". Un pensiero affettuoso e forte, che sottolinea il legame umano prima ancora che sportivo. Poz ha aggiunto anche una speranza sul futuro professionale dell'ala della Virtus: "Mi piacerebbe che la Virtus proponesse un ulteriore contratto ad Achille, ma sono sicuro che il Dottor Zanetti ci ha già pensato":

I giovani allenatori crescono: Poeta, Galbiati, Casalone e la nuova ondata azzurra

Nell'intervista c'è spazio anche per la nuova generazione di allenatori italiani, molti dei quali hanno condiviso il percorso tecnico con Pozzecco in Nazionale. Peppe Poeta, dopo la finale Scudetto raggiunta da debuttante con Brescia, guiderà l'Olimpia Milano nel 2026-27. Paolo Galbiati, vincitore della Coppa Italia con Trento, sta vivendo l'esperienza della Summer League negli Stati Uniti, prima del passaggio al Baskonia. Edoardo Casalone, storico collaboratore di Poz, resterà all'Asvel in Francia come assistente. Pozzecco ha elogiato il loro lavoro: "Quest'anno ho guardato con grande interesse Poeta, che ha giocato una pallacanestro bellissima e per nulla semplice. Ma non si dica che è solo questione di empatia: questi sono allenatori che sanno cosa fare tecnicamente e sanno gestire un gruppo in modo moderno e efficace". Con gli Europei alle porte e tante emozioni già sul tavolo, quella di Pozzecco sembra davvero una "last dance" ricca di passione, valori e legami autentici.