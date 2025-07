Virtus, che colpo: preso Edwards dal Bayern

BOLOGNA - Può essere il colpo dell’estate. La Virtus ha ingaggiato Carsen Edwards, guardia-play texana di 27 anni, che alla sua terza stagione in Eurolega, la seconda al Bayern, è stato il miglior realizzatore della competizione. Un assaltatore di appena 180 cm, capace di far saltare il banco delle difese avversarie e perfetto per il perimetro di Dusko Ivanovic, che oltre alle conferme eccellenti ha già aggiunto tra i piccoli lui e Vildoza, per una batteria decisamente assortita. Nominato anche nel primo quintetto di Eurolega, Edwards ha firmato un contratto annuale. È fermo da aprile, quando un problema alla schiena gli ha fatto saltare il finale di stagione, a partire dalla 2ª gara di play in con il Real Madrid, dopo essere stato protagonista nella vittoria contro la Stella Rossa al primo turno. Ha dovuto saltare anche i playoff in Germania. Nell’ultima stagione ha raddoppiato i suoi numeri, 20,5 punti di media in Eurolega, mettendosi alle spalle gente come Nunn e Vezenkoz. Tramonta invece la trattativa per Procida, che attende segnali da altri club europei.

