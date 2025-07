Colpo della Virtus GVM Roma, arriva il croato Majcunic. Ora il roster fa sognare

ROMA - Un tassello di alta qualità completa un mosaico costruito con strategia e ambizione. La Virtus GVM Roma 1960 ha ufficializzato l’ingaggio di Ivan Majcunic, guardia\ala croata proveniente dal Cibona Zagabria dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni. Il giocatore classe 1996 è risultato uno dei migliori tiratori da 3 punti del campionato croato con oltre il 40% al tiro da 3 punti, e ha sfiorato inoltre la doppia cifra in ABA Liga, uno dei tornei più competitivi d’Europa. Majcunic porta quindi esperienza e solidità in un reparto esterni già profondo, perfezionando il roster della Virtus GVM Roma 1960 che affronterà la prossima stagione nel campionato di Serie B Nazionale. L’operazione, voluta dalla società presieduta da Massimiliano Pasqualini e conclusa dal direttore sportivo Ivan Belletti, conferma l’intento del club romano di allestire una squadra competitiva in grado di lottare per arrivare fino in fondo. L’arrivo dell’esterno croato, infatti, si inserisce in un mercato condotto con coerenza e visione, che ha visto la Virtus muoversi in anticipo per costruire un organico completo già in vista del raduno estivo.