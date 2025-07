La finale degli Europei Under 20 su Sky e Now: tutte le info per vederla

Nella Casa dello Sport di Sky un altro grande appuntamento per il nuovo canale Sky Sport Basket: la finale degli Europei Under 20 di basket tra Italia e Lituania. La partita sarà trasmessa in diretta alle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con la telecronaca di Dario Vismara. Live anche in streaming su skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport.

L'offerta basket, tra i pilastri della Casa dello Sport, riunisce il basket italiano con il meglio della Serie A - LBA, Supercoppa Italiana e Coppa Italiana; il basket europeo con i Campionati FIBA Eurobasket 2025, in programma dal 27 agosto, l’EuroLeague e l’EuroCup; e le nuove sfide della NBA.

