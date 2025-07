L'Italia Under 20 di basket vince l'Europeo, la risposta agli insulti razzisti è da applausi

Azzurri, una replica vincente

- La molla è stata una foto, una semplice foto scattata mostrando il tricolore prima dell’inizio dell’avventura europea. Uno scatto semplice, normale, pubblicato sui social ufficiali dell’che ha innescato inspiegabilmente critiche e. I cestisti dellahanno replicato sul campo, a distanza di un paio di settimane, conquistando unche mancava da 12 anni.

Accantonato l’episodio, i cestisti italiani hanno iniziato la loro cavalcata trionfale fino al successo ottenuto domenica sera contro la Lituania che ha certificato una netta affermazione ai Campionati Europei Under 20. Festeggiamenti in campo, e riflessioni nello spogliatoio dove la replica agli haters non si è fatta attendere. “Grazie mille a tutti i commenti negativi e razzisti sotto i vari post - ha scritto David Torresani - ci avete dato la carica!”.