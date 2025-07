To The Tower 2025: sport, cultura e spettacolo a Castel Beseno

Oltre 3.000 persone hanno partecipato alla prima, straordinaria edizione di To The Tower, l’evento firmato Aquila Basket andato in scena a Castel Beseno lo scorso weekend. Un mix coinvolgente di basket, cultura e intrattenimento ha trasformato il castello in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, animato da partite spettacolari, talk, attività per tutti e un’atmosfera unica. Ad aprire la manifestazione, il torneo Under 16 femminile, seguito dai talk con: David Hollander, Crespi e il direttore del Castello Franco Marzatico, Cultura Street e sulla sostenibilità ambientale con i partner dell’evento. Emozionante il Dunk Contest del sabato sera, vinto da Luca Mastropasqua con una schiacciata sopra due persone, premiata da una giuria d’eccezione. Domenica le finali delle categorie Elite e Pro hanno regalato grande spettacolo: vittorie per Team RaeofSun, Team Toti e gli All Star Team, questi ultimi vincitori con un canestro sfiorato sulla sirena. L’evento ha unito discipline sportive, degustazioni, yoga, talk culturali e momenti musicali, valorizzando l’unicità del territorio. Grande soddisfazione da parte di organizzatori, sponsor e ospiti internazionali come David Hollander e Cierra Burdick, che hanno sottolineato il valore inclusivo e comunitario del progetto.



Andrea NARDELLI (Direttore Generale DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Spesso commettiamo l’errore di pensare allo sport come a una gara per stabilire un vincitore. In realtà, lo sport nasce dal desiderio di persone che decidono di stare insieme e condividere un’esperienza. Il basket è forse la disciplina che più di tutte incarna questo spirito. Come ci insegna il professor David Hollander nel suo libro, il basket è cooperazione, equilibrio tra individuo e collettivo, inclusività e assenza di barriere. Il senso di comunità sopra ogni cosa. La connessione con il Castello del Buonconsiglio, che ringraziamo vivamente, così come la comunità di Besenello e l’associazione Besenello in Festa, lo ha dimostrato: una due giorni che ha unito persone da tutto il mondo all’interno di un castello le cui prime tracce risalgono al XII secolo. Il basket è stato il protagonista, ma il castello ha creato la magia».



David HOLLANDER (Professore alla NEW YORK UNIVERSITY e scrittore del best seller HOW BASKETBALL CAN SAVE THE WORLD): «I miei studenti, venuti fin da New York e da tutto il mondo, sono rimasti a bocca aperta. Tutte le persone a cui mostro questo, ovunque si trovino nel mondo, restano stupite. Credo di non aver mai assistito a una dimostrazione più potente, più creativa e visivamente più impattante di come il basket possa unire ed elevare una comunità».



Cierra BURDICK (Bronzo Olimpico a Tokyo 2020): «To The Tower è stato un evento speciale, un mix unico di cultura e pallacanestro in uno dei luoghi più incredibili che abbia mai visto. Giocare a Castel Beseno insieme ad alcuni delle migliori giocatrici di 3x3 al mondo è stato un sogno che si è avverato. Spero che la comunità e i tifosi abbiano provato la stessa euforia che ho provato io. Sono profondamente grata ad Aquila Basket, agli sponsor dell’evento e a tutte le persone che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per trasformare questo sogno in realtà. La mia speranza è che questo sia solo l’inizio per To The Tower: stiamo già lavorando all’edizione del prossimo anno e sappiamo che sarà ancora più grande e più bella».