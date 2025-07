La pazza vacanza di Magic Johnson: il campo da basket sul mega yacht!

A più di trent'anni da quella magica estate del 1992, Magic Johnson è stato a Barcellona , città simbolo della storica medaglia d'oro conquistata con il leggendario Dream Team . Lo ha fatto a modo suo, con classe, nostalgia e un pizzico di spettacolo. In un video pubblicato su Instagram , si vede l'ex stella dei Lakers a bordo di uno yacht di lusso, mentre prende confidenza con un canestro installato sulla prua dell'imbarcazione, trasformata per l'occasione in un campo da basket galleggiante.

Sulla prua come sul parquet: la magia di un gesto senza tempo

Nella descrizione del post, Johnson scrive: "È stato bello tornare a Barcellona, dove ho vinto la medaglia d'oro col Dream Team! Sono tornato a fare canestro, non in un'arena stavolta ma su uno yatch". Il video, già diventato virale, non è solo un omaggio al passato ma anche un simbolo della passione intramontabile per il basket. La location esclusiva e la presenza scenica di Magic trasformano il gesto tecnico in un momento di pura ispirazione per fan e appassionati. Un canestro tra le onde per ricordare quando, insieme a Michael Jordan, Larry Bird e gli altri giganti del parquet, portò il basket a un nuovo livello globale.