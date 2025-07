Italbasket, niente Europei per DiVincenzo

MILANO - Un sogno rimandato. Donte DiVincenzo non avrà modo di partecipare ai prossimi Europei di basket. Il cestista azzurro - che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana - non ha superato il problema all’alluce che lo ha frenato nelle ultime settimane. "Vivo emozioni contrastanti - afferma il ct della Nazionale Italiana Gianmarco Pozzecco - sono clamorosamente dispiaciuto per DiVincenzo ma ora abbiamo una grande alternativa, Darius Thompson. Il suo inserimento sarà complesso ma agevolato dalla disponibilità dei compagni".