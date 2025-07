Come cambia l’Italbasket dopo il forfait di DiVincenzo

Doveva essere il giorno in cui avrebbe raggiunto la Nazionale in ritiro a Folgaria, invece è diventato il giorno di una rinuncia che sa di beffa. Ancora una volta. Donte DiVincenzo non farà parte del roster dell’Italia agli Europei di basket al via il 27 agosto (gli Azzurri debutteranno il 28 contro la Grecia). Ufficialmente, come comunicato dal giocatore tramite un videomessaggio e come confermato dal ct Gianmarco Pozzecco e dal coordinatore delle nazionali maschili Gigi