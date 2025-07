Gilbert Arenas nei guai: l'ex stella NBA arrestato per colpa di poker illegali

Gilbert Arenas, ex NBA con la maglia di Washington , Memphis , Orlando e Golden State , è stato arrestato con l'accusa di aver organizzato partite di poker clandestine nella propria villa a Los Angeles . Insieme a lui sono finiti in manette altre cinque persone, tra cui un presunto membro di un'organizzazione criminale israeliana. Secondo quanto riportato dai procuratori federali, Arenas è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di gioco d'azzardo illegale, oltre ad aver fornito false dichiarazioni agli inquirenti.

Rilasciato su cauzione, il processo per il 23 settembre

Arenas, 43 anni, si è presentato in tribunale nel pomeriggio del 30 luglio, dove ha negato ogni responsabilità e si è dichiarato non colpevole. È stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di poco più di 40mila euro. Il suo avvocato, Jerome Friedberg, ha spiegato di non aver ancora potuto esaminare a fondo il caso e si è astenuto dal commentare ulteriormente. Il processo è in calendario per il prossimo 23 settembre.