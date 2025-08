Lutto nel mondo del basket: è morto Marco Bonamico, aveva 68 anni

BOLOGNA - È morto all'età di 68 anni, all'ospedale Bellaria di Bologna dove era ricoverato da tempo a causa di un male incurabile, Marco Bonamico , uno dei protagonisti assoluti del basket italiano a cavallo tra gli anni '70 e '80 . Soprannominato il " Marine ", l'ala grande classe 1957 ha incantato i palazzetti italiani e continentali indossando le canotte della Fortitudo Bologna, Mens Sana Siena, Olimpia Milano, Napoli Basket, Forlì, Udine . Il suo nome è però indissolubilmente legato a quello della Virtus Bologna : con le 'Vu-nere' ha vinto due scudetti (1976 e 1984, quello della prima stella) e due Coppe Italia (1984 e 1989) sfiorando anche il successo in Coppa dei Campioni nel 1981 : nella finalissima di Strasburgo , Marco fu il top scorer del match ma i suoi 26 punti non furono sufficienti a evitare il trionfo del Maccabi Tel Aviv . Successivamente, quando a metà degli anni '80 fu introdotta la regola del tiro da tre punti , fu uno dei primi a sfruttare questa arma, rivelandosi molto preciso nella conclusione dalla lunga distanza .

Bonamico, i trionfi con l'Italia e la passione per il basket. Villalta: "Perdo un fratello"

Il 'Marine' ha giocato con la maglia della Nazionale italiana per un totale di 154 presenze dal 1977 al 1985: punto fermo del roster di Sandro Gamba, vinse in azzurro l'argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e lo storico oro agli Europei disputati in Francia, a Nantes, nel 1983. Terminata la sua lunga carriera da giocatore nel 1995, è rimasto nel mondo del basket e per anni è stato commentatore tecnico sulle reti Rai insieme a Franco Lauro (con il compianto telecronista, ha commentato l'argento dell'Italbasket ai Giochi Olimpici di Atene 2004, ndr). Bonamico ha ricoperto anche la carica di presidente della Legadue. “Perdo non solo un amico, ma anche un fratello”, racconta Renato Villalta, capitano dell'allora Sinudyne.