Atalanta, Pagliuca pronto a investire nella WNBA: offerta record per i Connecticut Sun

Steve Pagliuca , noto in Italia per essere il proprietario dell' Atalanta e negli USA per la sua partecipazione nei Boston Celtics , è pronto per un investimento storico nel basket femminile americano. Il manager ha infatti confermato l'offerta per acquistare i Connecticut Sun della WNBA , con l'intenzione di trasferire la squadra da Uncasville a Boston , a partire dalla stagione 2027 .

L'idea di Pagliuca: offerta da 280 milioni di euro e nuovo centro d'allenamento

Secondo fonti riportate dall'agenzia AP, Pagliuca avrebbe messo sul tavolo circa 280 milioni di euro, cifra record per una franchigia WNBA. Oltre all'acquisto, il progetto prevede la costruzione di un centro di allenamento da 87 milioni di euro a Boston, con l'obiettivo di garantire alla squadra strutture di livello NBA e una visibilità senza precedenti. "Al centro della nostra proposta c'è la possibilità per le Sun di giocare in arene con maggiore capienza nel New England", ha spiegato Pagliuca, sottolineando come l'investimento sia anche un'opportunità per la crescita dell'intera lega femminile. Ora manca solo il via libera definitivo dal Consiglio di Amministrazione della WNBA, che dovrà valutare la proposta e autorizzare il trasferimento. Pagliuca ha concluso dicendo di voler portare la squadra in una regione dove "i tifosi del basket sono tra i più appassionati del paese", con la speranza che il progetto possa dare un nuovo impulso al movimento femminile professionistico negli Stati Uniti.