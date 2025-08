Italia U18, bronzo Europeo e un monito: "Serve spazio ai giovani in Serie A"

L'Italia U18 di basket torna sul podio continentale con un meritatissimo terzo posto agli Europei, ma il commissario tecnico Marco Sodini preferisce guardare oltre il risultato. Ai microfoni del giornale Radio Rai, l'allenatore ha espresso orgoglio per quanto fatto in campo, ma anche preoccupazione per quello che attende questi ragazzi una volta rientrati nei club. "Secondo molti abbiamo espresso la miglior pallacanestro nel torneo, ma se non trovano spazio nelle squadre di Serie A rischiano di sparire" ha dichiarato Sodini. Il riferimento è alla scarsa propensione del campionato italiano a puntare sui giovani cresciuti nei vivai, sempre più spesso bloccati da un numero eccessivo di stranieri.