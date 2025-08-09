Italia-Lettonia diretta: segui l'amichevole verso Eurobasket 2025 LIVE

Prosegue la preparazione a Eurobasket 2025 dell'I talia di Gianmarco Pozzecco , che affronta la Lettonia di Luca Banchi nel terzo test estivo in vista dei Campionati Europei che partiranno a fine agosto. Curiosità e anche attesa, perché no, per l'arrivo di Darius Thompson , cittadino italiano per matrimonio e pronto a dare una mano agli Azzurri. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport Stadio .

20:40

Rimonta Lettonia, l'Italia soffre: 35-31

Come nel primo quarto, l'Italia prima sembra poter dilagare, poi subisce il ritorno della Lettonia, che rimonta da 0-8 a 68 nel parziale e si riporta sul 31-35.

20:34

Via al secondo quarto e Italia nuovamente scatenata

Come ad inizio match, avvio di secondo quarto devastante dell'Italia, che mette a segno un nuovo parziale di 7-0, portandosi sul 34-25 sulla Lettonia!

20:28

Italia avanti dopo il primo quarto sulla Lettonia

Si gioca punto a punto al PalaTrieste, dopo il primo quarto Italia avanti di misura sulla Lettonia per 27-25. Partita fin qui spettacolare.

20:22

Esce Porzingis e si torna in parità

Porzingis resta un fattore, esce sul 17-12, Italia che torna in parità: 17-17, quando siamo oltre la metà del primo quarto.

20:17

Italia-Lituania: ritorno targato Porzingis

Torna nei binari attesi la sfida tra l'Italia di Pozecco e la Lettonia di Banchi, che trascinata dal fuoriclasse Porzingis rimette in parità il match: 12-12!

20:10

Che inizio dell'Italia: Lettonia costretta al time-out

Che avvio da parte dell'Italia di Pozzecco, che prende alla gola la Lettonia, con un parziale di 7-0. Banchi, attonito, si rifugia nel primo time-out.

20:05

Minuto di silenzio per il 'marine' Bonamico

Doveroso e sentitissimo minuto di silenzio per Marco Bonamico, il 'marine', leggenda vera del basket italiano, argento a Mosca '80 e oro a Nantes '83. Ma non solo.

20:00

Palla a due a Trieste: via a Italia-Lettonia!

Dopo l'esecuzione degli inni nazionali, tutto pronto per Italia-Lettonia: via al match con la palla due!

19:48

Primo test-match per la Lettonia di Banchi

Mentre l'Italia è già alla terza amichevole per preparare al meglio Eurobasket 2025, la Lettonia di Luca Banchi se l'è presa 'più comoda' e contro gli Azzurri giocherà il suo primo test-match. Molto, se non tutto, ruoterà attorno alla stella Kristaps Porzingis.

19:40

L'ultima sfida, una sconfitta bruciante per gli Azzurri

Se il primo confronto tra Italia e Lettonia si perde nella notte dei tempi, l'ultimo è datato 2023 e rappresenta una ferita ancora aperta per gli Azzurri. Era il settembre 2023 e si giocavano i Mondiali ospitati dalle Filippine, finì 87-82 in rimonta per i baltici.

19:35

Il primo precedente tra Italia e Lettonia datato 1936

Per capire la tradizione che accompagna la sfida tra Italia e Lettonia basta sfogliare l'almanacco: la prima sfida si giocò addirittura nel 1936, quando la parola basket sarebbe suonata strana.

19:25

Pozzecco senza pretese: "Siamo un cantiere aperto"

Il ct azzurro, Gianmarco Pozzecco, goriziano e quindi originario di queste terre, tiene particolarmente a fare bella figura. Ma, allo stesso tempo, non si fa illusioni: "Andremo in campo per fare un altro passo avanti, consapevoli della forza dell'avversario che ci troveremo di fronte. La Lettonia è una squadra ben allenata e giustamente con grandi ambizioni, ma al di là del risultato che verrà fuori, da qui al 28 agosto ogni giorno per noi sarà importante per arrivare pronti. Siamo un cantiere aperto, ma non sono preoccupato".

19:15

L'entusiasmo genuino di Thompson

Diventato nazionale italiano grazie al matrimonio contratto quando giocava per Brindisi, Darius Thompson ha ribadito, per il sito della Fip, tutto il suo orgoglio nell'indossare la maglia azzurra: "Sono molto contento di essere qui. Ho visto alcune partite ed ho avuto l'impressione di un grande gruppo. Sono carico e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra".

19:10

Darius Thompson la novità

Oltre alle sempre utili indicazioni che arrivano dai test-match prima di una grande competizione, c'è curiosità per l'elemento che potrebbe cambiare le sorti dell'Italbasket: pronto a dare una mano c'è anche Darius Thompson, finamente azzurro.

19:00

Rotta Eurobasket 2025, c'è Italia-Lettonia

A Trieste prosegue la preparazione dell'Italbasket in vista degli Europei che scatteranno a fine agosto. Terza amichevole per gli Azzurri di Pozzecco, che si confronteranno con la Lettonia, guidata da Luca Banchi.

PalaTrieste - Trieste