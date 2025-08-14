Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da super Fontecchio al debutto di Thompson, poi si parte: ultimo test casalingo per l'Italbasket  

Stasera impegno in casa contro l'Argentina: gli Europei si avvicinano, Simone è il leader della squadra di Pozzecco
Da super Fontecchio al debutto di Thompson, poi si parte: ultimo test casalingo per l'Italbasket  © CIAMILLO
Roale
1 min

Meno due settimane al debutto agli Europei. Ancora quattordici giorni per preparare il primo match contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. L'Italbasket si prepara a lasciare il Belpaese con l'ultima amichevole casalinga in programma questa sera in un PalaDozza da tutto esaurito. L'avversario è di quelli prestigiosi e che rievoca ricordi importanti. Si gioca contro l'Argentina, un testa a testa che non si verifica da 21 anni, da quel 28 agosto 2004 in cui una sconfitt

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte