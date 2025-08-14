Da super Fontecchio al debutto di Thompson, poi si parte: ultimo test casalingo per l'Italbasket  

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Meno due settimane al debutto agli Europei. Ancora quattordici giorni per preparare il primo match contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. L'Italbasket si prepara a lasciare il Belpaese con l'ultima amichevole casalinga in programma questa sera in un PalaDozza da tutto esaurito. L'avversario è di quelli prestigiosi e che rievoca ricordi importanti. Si gioca contro l'Argentina, un testa a testa che non si verifica da 21 anni, da quel 28 agosto 2004 in cui una sconfitt
