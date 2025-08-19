Grazie di tutto, Belinelli: forse il più grande di tutti i tempi

L’annuncio era nell’aria ormai da tempo, anzi, di fatto mancava solo l’ufficialità, che è arrivata ieri. Marco Belinelli dice basta e si ritira dal basket giocato. Una scelta per la verità preannunciata dagli Spurs qualche tempo fa, parlando di avventura “iniziata e finita in Italia”. Passando proprio per San Antonio, dove Belinelli ha scritto la storia. Anzi, definire così la sua impresa è quasi riduttivo, visto che il 39enne di San Giovanni in Persiceto è stato l’unico giocatore italiano a vincere l’anello in Nba. È successo nel 2014, sotto la guida di un’altra leggenda della palla a spicchi, Gregg Popovich. In totale, ha giocato ben tredici stagioni oltreoceano, da quando venne ingaggiato come diciottesima scelta assoluta al draft da Golden State nel 2007. Oltre un decennio in cui è stato il simbolo dell’Italia nel mondo, raccogliendo consensi e attestati di stima da parte di compagni e avversari. Tra i vari traguardi prestigiosi, vanta anche la vittoria nel celebre contest Nba All-Star Three-Point, sempre nel 2014.

Da Bologna a Bologna, Belinelli lascia da campione

Non solo Nba, però, perché prima e dopo la parentesi americana Belinelli ha incantato nella sua Bologna, tra Virtus e Fortitudo. Con le Vu Nere ha mosso i primi passi nel mondo del professionismo, vincendo una Coppa Italia, mentre è con la Effe che ha vinto il primo campionato, nel 2004/2005. Viene tutto naturale a un talento così cristallino, che già da sedicenne aveva fatto intendere di essere di un altro livello. Da lì, quindi, il passaggio in Nba, mentre incantava anche con la Nazionale italiana, con cui ha segnato oltre duemila punti. Nel 2020, il ritorno alla Virtus, dove tutto era cominciato. Vince l’Eurocup nel 2022, è Mvp della Serie A 2023/2024 ma soprattutto vince il campionato per due volte, di cui una nella stagione appena finita. Non poteva chiudere in un modo migliore, Belinelli. Che lascia da campione e ora guarda al futuro, magari ancora nella pallacanestro, per restituire un po’ di quello che questo sport gli ha dato. “Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena”. Così si chiude il suo messaggio su Instagram e anche la carriera del giocatore più rappresentativo, vincente e iconico del basket italiano.