Italbasket al Torneo Acropoli di Atene. Pozzecco: "Sono le ultime amichevoli prima degli Europei" 

Il Torneo Acopoli di Atene è alle porte. Si gioca all’Oaka, cioè il tempio greco del basket dedicato a Nikos Galis. L’Italbasket, reduce da quattro vittorie con Islanda, Senegal, Lettonia e Argentina, concluderà in Grecia il percorso di avvicinamento agli Europei e lo farà sfidando la Lettona giovedì 21 agosto e i padroni di casa venerdì 22, sempre alle ore 19 italiane. Per l'Italia si tratta della 21esima partecipazione a quello che con ogni probabilità è il torneo amichevole per nazionali più longevo del continente e forse del mondo. Un'istituzione estiva e un crocevia di alto profilo nel percorso di preparazione ai grandi eventi della stagione europea del basket. Nell'albo d'oro si contano 4 vittorie per gli Azzurri (1997, 2001, 2011, 2023).

Italbasket, Pozzecco fiducioso

"Siamo contenti e curiosi di affrontare questo torneo di così alto livello - le parole del coach Gianmarco Pozzecco - Sono le ultime due amichevoli prima dell'esordio europeo e nessuna delle due sarà semplice. Abbiamo accolto il Gallo e in questi giorni ci stiamo allenamento per completare il suo inserimento e quello di Darius. Lettonia e Grecia saranno due sfide affascinanti e ci metteranno a dura prova. Giocare poi all’Oaka è sempre stimolante. La squadra sta dando il massimo in allenamento e anche da questo torneo sono certo che, al di là dei risultati, trarremo il meglio per farci trovare pronti il 28 agosto".