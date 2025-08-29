Punti, energia e intensità: l’Italia scopre Niang nel ko contro Giannis

Una luce nella serata negativa dell’Italia, un concentrato di energia per tenere a galla gli Azzurri. L’esordio di Saliou Niang agli Europei di basket contro la Grecia è di quelli che promettono bene, che fanno sognare per il futuro nonostante una sconfitta in generale brutta, per gli uomini di Pozzecco. Brutta perché tanti giocatori chiave sono venuti meno, a partire da uno spento Simone Fontecchio, che rimane sul parquet per 34 minuti nella speranza di accendersi m