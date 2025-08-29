La Luiss al fianco dell'Italbasket: "Il coronamento di una grande estate"

L'Italia ha esordito ieri nell'Europeo di basket. Gli azzurri di Pozzecco sono stati sconfitti dalla Grecia, padrona di casa, con il punteggio di 75-66, nella prima gara del Gruppo C. Il prossimo impegno degli azzurri, sarà contro la Georgia. Il sostegno alla Nazionale arriva anche dalla Luiss, che con un post sui social ha voluto dare l'in bocca al lupo agli azzurri.