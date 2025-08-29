Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La Luiss al fianco dell'Italbasket: "Il coronamento di una grande estate"

Il club ha pubblicato un post di sostegno alla Nazionale di pallacanestro
La Luiss al fianco dell'Italbasket: "Il coronamento di una grande estate"
1 min

L'Italia ha esordito ieri nell'Europeo di basket. Gli azzurri di Pozzecco sono stati sconfitti dalla Grecia, padrona di casa, con il punteggio di 75-66, nella prima gara del Gruppo C. Il prossimo impegno degli azzurri, sarà contro la Georgia. Il sostegno alla Nazionale arriva anche dalla Luiss, che con un post sui social ha voluto dare l'in bocca al lupo agli azzurri. 

La Luiss al fianco degli azzurri

"Al via l'avventura di Italbasket a Eurobasket 2025 - si legge nel post Instagram - coronamento di un'estate azzurra ricca di impegni, in cui sono stati protagonisti anche diversi componenti della nostra squadra: Charles Atamah, Riccardo Salvioni, Fabrizio Santolamazza e Stefano Pecchia"

