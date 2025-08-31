Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Bosnia Europei di basket: dove vederla in tv e streaming

Tutto sulla terza gara degli azzurri nella competizione continentale
Italia-Bosnia Europei di basket: dove vederla in tv e streaming© CIAMILLO
Dopo il ko nella sfida d'esordio contro i padroni di casa della Grecia (75-66) e il successo nel match contro la Georgia (78-62), gli azzurri di Pozzecco scenderanno in campo nella terza gara degli Europei di Basket contro la Bosnia, che ha battuto Cipro nella prima sfida. Un match che si annuncia importantissimo per la classifica del Gruppo C.

Italia-Bosnia, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra l'Italia di Pozzecco e la Bosnia, andrà in scena oggi alle ore 20:30. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, SkyGo e NOW.

Italia, il roster scelto da Pozzecco

Questi i giocatori convocati dal coach azzurro Gianmarco Pozzecco: Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Darius Thompson.

