Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Basket, l'Italia ritrova il suo pezzo da Nba. Con un Fontecchio così si può battere la Spagna

L'azzurro è stato immarcabile contro la Bosnia: 39 punti e non vuole fermarsi
Basket, l'Italia ritrova il suo pezzo da Nba. Con un Fontecchio così si può battere la Spagna© EPA
Roale
1 min

L'Italia ha trovato il suo pezzo di Nba, al quale aggrapparsi nei momenti duri e col quale sperare di arrivare più in fondo possibile all'Europeo. Grazie al successo sulla Bosnia, infatti,  gli ottavi di finale sono ad un passo. Protagonista assoluto: Simone Fontecchio.  A metà gara l'ala piccola dei Miami Heat ne aveva messi 21 di punti, a fine partita il totale grida 39 (7/10 da 3). Record personale e assoluto. Finisce 79-96, un risultato concreto ma non

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte