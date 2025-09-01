Basket, l'Italia ritrova il suo pezzo da Nba. Con un Fontecchio così si può battere la Spagna

L'Italia ha trovato il suo pezzo di Nba, al quale aggrapparsi nei momenti duri e col quale sperare di arrivare più in fondo possibile all'Europeo. Grazie al successo sulla Bosnia, infatti, gli ottavi di finale sono ad un passo. Protagonista assoluto: Simone Fontecchio. A metà gara l'ala piccola dei Miami Heat ne aveva messi 21 di punti, a fine partita il totale grida 39 (7/10 da 3). Record personale e assoluto. Finisce 79-96, un risultato concreto ma non