Pozzecco commosso in conferenza svela il retroscena su Polonara: "È in ospedale a Valencia e..."

"Sono contento per la vittoria, l'unica cosa che mi fa soffrire e non avere quì Achille Polonara". A l termine della sfida con la Spagna, quarta giornata del gruppo C degli Europei, il coach della Nazionale Pozzecco ha dedicato un messaggio commovente a Polonara, costretto a rinunciare al torneo. Il cesista azzurro sta combattendo contro una leucemia mieloide.

PPozzecco e il messaggio a Polonara

"Noi stiamo vivendo una favola, questi ragazzi ci regalano continue emozioni. L'unica cosa che mi fa soffrire ogni giorno è l'assenza di Polonara e Tonut, sono parte della nostra famiglia" ha detto ieri Pozzecco. "Achille ancora di più perchè sta in ospedale a Valencia. Al debutto lo abbiamo chiamato al telefono ma non ci ha risposto, e abbiamo perso con la Grecia; poi ha sempre risposto e ne abbiamo vinte tre di fila...".