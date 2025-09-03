Eurobasket, primo posto nel girone e una medaglia: ora l'Italia sogna in grande

Non svegliateci. Già, perché nell’estate azzurra del basket c’è qualcosa di speciale, ormai è chiaro. Si è visto con i successi agli europei femminili o con i giovani, per questo ora manca la ciliegina sulla torta, quella medaglia che all’Italia manca dal 2003, bronzo all’Europeo con Recalcati in panchina. Da quell’anno non si superano le colonne d’Ercole dei quarti di finale, ma questa nazionale vuole provarci e riuscirci