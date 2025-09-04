Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'ultimo messaggio di Giorgio Armani pubblicato sui social

Parole che sanno di addio: cosa ha scritto lo stilista e imprenditore italiano, prima della sua morte
1 min

 "Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. È da lì che tutto comincia". Questo l'ultimo messaggio scritto da di Giorgio Armani e affidato ai suoi canali social. Sulla pagina Instagram oggi, giorno della morte del grande stilista, compare una foto con lo sfondo nero e questa scritta, che sembra davvero un testamento prezioso da lasciare non solo al suo gruppo di lavoro, ma a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di aver conosciuto Re Giorgio. Sotto la foto, la firma e l'annuncio della morte da parte dell'Armani Group.

