L'ultimo messaggio di Giorgio Armani pubblicato sui social

"Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. È da lì che tutto comincia". Questo l'ultimo messaggio scritto da di Giorgio Armani e affidato ai suoi canali social. Sulla pagina Instagram oggi, giorno della morte del grande stilista, compare una foto con lo sfondo nero e questa scritta, che sembra davvero un testamento prezioso da lasciare non solo al suo gruppo di lavoro, ma a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di aver conosciuto Re Giorgio. Sotto la foto, la firma e l'annuncio della morte da parte dell'Armani Group.