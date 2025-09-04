Il basket spagnolo sbarca su DAZN: Liga, Supercopa e Copa del Rey arrivano anche in Italia

Il basket spagnolo sbarca su DAZN. La piattaforma ha annunciato un accordo con ACB per trasmettere in esclusiva le gare della Liga Endesa, la Supercopa Endesa e della Copa del Rey per le prossime cinque stagioni. L'accordo stretto in Spagna prevede, inoltre, l'esclusiva sui diritti di trasmissione internazionali di uno dei campionati di basket più competitivi e seguiti d'Europa per cinque stagioni in Italia, Stati Uniti, MENA (Medio Oriente e Nord Africa), Francia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Canada, Australia, Taiwan e Giappone, e a partire dalla stagione 2026/27, in Germania e Austria. La Supercopa Endesa 2025, che si disputerà a Málaga il 27 e 28 settembre, darà il via ad una stagione storica per il basket spagnolo su DAZN. Oltre alla Liga Endesa, la piattaforma trasmetterà in esclusiva anche la Copa del Rey, in programma dal 19 al 22 febbraio 2026. Grazie a questa partnership, i tifosi potranno godersi oltre 1.700 partite in diretta e on-demand nei prossimi cinque anni. DAZN offrirà anche contenuti esclusivi, tra cui interviste, highlights e programmi speciali con un focus specifico sulle squadre e sui giocatori più in vista di ogni giornata.