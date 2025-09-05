Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Basket, Magic Doncic fa paura all'Italia: numeri incredibili all'Europeo per lo sloveno

Negli ottavi i ragazzi di Pozzecco dovranno vedersela col fenomeno dei Lakers
Basket, Magic Doncic fa paura all'Italia: numeri incredibili all'Europeo per lo sloveno© EPA
Roale
1 min

L'Europa del basket è ai suoi piedi. Ma l'Italia di Pozzecco dovrà pensare soprattutto alle sue mani per cercare di superare l'ostacolo Slovenia e accedere ai quarti di finale. Gli azzurri, infatti, dopodomani dovranno scalare la montagna Luka Doncic. In questo momento il giocatore più forte del Vecchio Continente. Play, guardia e a volte ala piccola dei Los Angeles Lakers e leggenda nazionale della Slovenia. Un ostacolo importante ma gli azzurri fin qui hanno

