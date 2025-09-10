Polonara: “Mi sento bene, ho un'altra chemio poi il trapianto. Di notte sogno la vita normale”

Achille che non si piega. Achille che di fronte alla partita più complicata della sua vita, una leucemia mieloide, ha raccolto, come sempre ha fatto sul parquet, le forze per vincere l’ennesima partita che il destino gli ha presentato malignamente di fronte.

«Benissimo. Ho terminato due cicli di chemio e la terapia per bocca che ho fatto ha dato risultati eccellenti, annullando le cellule mala