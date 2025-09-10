Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Polonara: “Mi sento bene, ho un'altra chemio poi il trapianto. Di notte sogno la vita normale”

Il suo “33” agli Europei, tanti messaggi da tifosi e gente comune: non si è mai sentito solo contro la malattia
Polonara: “Mi sento bene, ho un'altra chemio poi il trapianto. Di notte sogno la vita normale”© Ciamillo
Fabrizio Fabbri
1 min

Achille che non si piega. Achille che di fronte alla partita più complicata della sua vita, una leucemia mieloide, ha raccolto, come sempre ha fatto sul parquet, le forze per vincere l’ennesima partita che il destino gli ha presentato malignamente di fronte.  

Polonara come va? 

«Benissimo. Ho terminato due cicli di chemio e la terapia per bocca che ho fatto ha dato risultati eccellenti, annullando le cellule mala

