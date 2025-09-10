Pallacanestro, tutte le strade portano a Banchi. Ecco cosa verrà chiesto al nuovo ct dell’Italia

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
“Banchi è il ct giusto, la strada pare tracciata”. Parola di Gianni Petrucci, numero uno del basket italiano, questi giorni impegnato nella ricerca del nuovo commissario tecnico della nazionale dopo l’addio di Pozzecco. La separazione è arrivata dopo l’eliminazione agli ottavi di finale degli europei per mano della Slovenia di Doncic. Ma ora tutto sembra delineato con il successore già individuato e gli ultimi dettagli da limare, ovvero capire se l
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte