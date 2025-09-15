Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Polonara ha trovato un donatore di midollo per il trapianto: "Sono stato molto fortunato"

Il cestista azzurro, ex Virtus Bologna e oggi alla Dinamo Sassari, si sottoporrà all'intervento per combattere la leucemia mieloide
Polonara ha trovato un donatore di midollo per il trapianto: "Sono stato molto fortunato"© Ciamillo
1 min

Achille Polonara ha trovato un donatore compatibile, e dunque potrà sottoporsi ad un trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide. A darne la notizia è stato lo stesso cestista azzurro, già pronto alle ultime visite e poi il ricovero: "È una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato. C’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito". 

Polonara annuncia: "Il trapianto il 23-24 settembre"

Nell'intervista al Corriere della Sera, l'ex Virtus Bologna, ora in forza alla Dinamo Sassari, ha annunciato anche la data del suo trapianto: "Dopo il ricovero di domani dovrò fare un ciclo di chemioterapia che durerà 5-6 giorni. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre". Buone notizie, dunque, per l'ala azzurra, che lo scorso giugno aveva ricevuto la diagnosi dopo alcuni accertamenti medici. Già nel 2023 aveva subito rimozione di una neoplasia testicolare rientrando in campo dopo pochi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

