Polonara ha trovato un donatore di midollo per il trapianto: "Sono stato molto fortunato"

Achille Polonara ha trovato un donatore compatibile, e dunque potrà sottoporsi ad un trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide. A darne la notizia è stato lo stesso cestista azzurro, già pronto alle ultime visite e poi il ricovero: "È una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato. C’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito".