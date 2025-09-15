Mattarella incontra l'Italbasket femminile e la selezione maschile U20: "Razzismo? Miseri atti di inciviltà"

ROMA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato in data odierna (lunedì 15 settembre) la Nazionale femminile di pallacanestro, vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi Europei, e con la Nazionale maschile under 20, che ha invece conquistato la medaglia d'oro nella rassegna continentale di categoria. Nella Sala degli Specchi del Quirinale presenti, tra gli altri, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il numero uno della Federazione italiana pallacanestro, Giovanni Petrucci, e gli allenator delle due selezioni, Andrea Capobianco e Alessandro Rossi, oltre alle cestiste e ai cestisti. A Mattarella sono stati regalati un pallone d'oro di basket e una canotta della Nazionale di pallacanestro con il numero uno.
Mattarella, il duro commento contro il razzismo: "Misere manifestazioni di inciviltà"
Riferendosi ad una serie di commenti razzisti contro la nazionale italiana durante gli ultimi europei, Mattarella non ci sta e commenta così: "Avete parlato di 'commenti sgradevoli'. Vi ringrazio per l'undestatement forse dovuti a questo salone, forse avreste voluto usare termini più forti e più severi e l'avrei fatto anche io. Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano ma anzi segnalano importanza dell'inclusione, dello stare insieme".
Mattarella alle due selezioni azzurre: "Ragazze, il vostro bronzo vale l'oro! Ai ragazzi invece dico che..."
"Ragazze siete state bravissime, complimenti. E' un bronzo che è equiparabile all'oro: se aveste battuto il Belgio in semifinale nessuno avrebbe potuto stupirsi se aveste vinto l'oro", sottolinea il Capo dello Stato. "E' un bronzo di grande valore per come l'avete conquistato. Avete conquistato un'altra medaglia di grande significato, quella di spingere tante bambini a dedicarsi al basket e ad altri sport. Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione". Mattarella si complimenta anche con i ragazzi: "Bravissimi. Ci avete regalato la certezza del futuro del nostro basket maschile ed è molto importante".
