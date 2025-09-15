Mattarella incontra l'Italbasket femminile e la selezione maschile U20: "Razzismo? Miseri atti di inciviltà"

Mattarella alle due selezioni azzurre: "Ragazze, il vostro bronzo vale l'oro! Ai ragazzi invece dico che..."

"Ragazze siete state bravissime, complimenti. E' un bronzo che è equiparabile all'oro: se aveste battuto il Belgio in semifinale nessuno avrebbe potuto stupirsi se aveste vinto l'oro", sottolinea il Capo dello Stato. "E' un bronzo di grande valore per come l'avete conquistato. Avete conquistato un'altra medaglia di grande significato, quella di spingere tante bambini a dedicarsi al basket e ad altri sport. Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione". Mattarella si complimenta anche con i ragazzi: "Bravissimi. Ci avete regalato la certezza del futuro del nostro basket maschile ed è molto importante".