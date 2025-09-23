Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Presentata a Roma la nuova maglia della Virtus Olidata Bologna

Il nuovo sponsor ha ospitato la prima della maglia 2025-2026 delle V Nere. Il presidente di Olidata, Cristiano Ruffini «Non potevamo che unire il nostro nome ai Campioni d'Italia»
Presentata a Roma la nuova maglia della Virtus Olidata Bologna
1 min
Nella sede del nuovo sponsor Olidata a Roma è stata svelata la divisa da gioco della Virtus Bologna 2025-2026. Un classico nero e bianco - con il tricolore sul petto -  proiettato verso progetti ambiziosi. A rappresentare le V Nere il vice presidente Giuseppe Sermasi. «Olidata è una società lungimirante che guarda al futuro. Il sogno da tifoso è quello di vincere tutto, quello del manager è raggiungere risultati e garantire continuità». La palla passa poi a Cristiano Ruffini, presidente di Olidata. «L'obiettivo è l'immortalità... Come possiamo dire per Belinelli. Perché ciò che ha fatto, nella Virtus e nella Nba sarà ricordato per sempre. Meglio che unire il nostro nome ai Campioni d'Italia era impossibile». La chiusura è per il nuovo Belinelli versione dirigenziale, nominato l'altro giorno Brand Ambassador e BasketBall Advisor. «Era arrivato il momento giusto per dire basta . Ora devo studiare nel mio nuovo ruolo. Ringrazio la Virtus per avermi dato questa nuova opportunità».
 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket