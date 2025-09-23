Presentata a Roma la nuova maglia della Virtus Olidata Bologna

Nella sede del nuovo sponsor Olidata a Roma è stata svelata la divisa da gioco della Virtus Bologna 2025-2026. Un classico nero e bianco - con il tricolore sul petto - proiettato verso progetti ambiziosi. A rappresentare le V Nere il vice presidente Giuseppe Sermasi. «Olidata è una società lungimirante che guarda al futuro. Il sogno da tifoso è quello di vincere tutto, quello del manager è raggiungere risultati e garantire continuità». La palla passa poi a Cristiano Ruffini, presidente di Olidata. «L'obiettivo è l'immortalità... Come possiamo dire per Belinelli. Perché ciò che ha fatto, nella Virtus e nella Nba sarà ricordato per sempre. Meglio che unire il nostro nome ai Campioni d'Italia era impossibile». La chiusura è per il nuovo Belinelli versione dirigenziale, nominato l'altro giorno Brand Ambassador e BasketBall Advisor. «Era arrivato il momento giusto per dire basta . Ora devo studiare nel mio nuovo ruolo. Ringrazio la Virtus per avermi dato questa nuova opportunità».



